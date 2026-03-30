En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria
El afectado fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital Insular al sufrir politraumatismos de carácter grave
Santa Cruz de Tenerife
Un motorista de 40 años resultó herido grave sobre las 13:30 horas de este lunes tras chocar con un turismo a la altura del kilómetro 5 de la vía GC-500, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), el varón sufrió politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al aeródromo de Maspalomas para su evacuación en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico y de instruir las diligencias correspondientes.
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