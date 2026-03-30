Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en Semana SantaAsfaltado en EscaleritasDesaparecido en Las Palmas de Gran CanariaUD Las Palmas‘Happy slapping’ en CanariasManifestación en Schamann
instagramlinkedin

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria

El afectado fue evacuado en helicóptero hasta el Hospital Insular al sufrir politraumatismos de carácter grave

Efectivos de emergencia en el lugar de los hechos.

Efectivos de emergencia en el lugar de los hechos. / Alejandro Navarro

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 40 años resultó herido grave sobre las 13:30 horas de este lunes tras chocar con un turismo a la altura del kilómetro 5 de la vía GC-500, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), el varón sufrió politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al aeródromo de Maspalomas para su evacuación en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

Los sanitarios atendiendo a la persona afectada.

Los sanitarios atendiendo a la persona afectada. / Alejandro Navarro

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de regular el tráfico y de instruir las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Suelo para 2.000 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria: el Ayuntamiento plantea cambiar de uso 12 parcelas con usos dotacionales
  2. Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
  3. Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
  4. Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: 'Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo
  5. Hallado el cadáver de una menor en la costa de Mogán
  6. El avión donde se cocina a la brasa: una experiencia inmersiva en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Luz verde al contrato para finalizar las 36 viviendas públicas de alquiler asequible en Tamaraceite
  8. Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria

Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir

Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir

Detenida en Lanzarote una joven por no devolver un coche de alquiler durante más de dos semanas

Detenida en Lanzarote una joven por no devolver un coche de alquiler durante más de dos semanas

La Policía Nacional pide colaboración para localizar a un hombre desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional pide colaboración para localizar a un hombre desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria

La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria

El derrumbe de una ladera en el sur de Gran Canaria afecta a una vivienda sin causar heridos

El derrumbe de una ladera en el sur de Gran Canaria afecta a una vivienda sin causar heridos

Arde una embarcación en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria

Arde una embarcación en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria

‘Happy slapping’, el peligroso reto de agredir a menores por ‘likes’ en Canarias: «Multiplica la humillación para la víctima»

‘Happy slapping’, el peligroso reto de agredir a menores por ‘likes’ en Canarias: «Multiplica la humillación para la víctima»
Tracking Pixel Contents