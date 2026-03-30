La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y productos cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria

La Guardia Civil ha intervenido un total de 586 productos sanitarios y cosméticos en varios establecimientos de peluquería y estética situados en el norte de Gran Canaria. La actuación ha sido desarrollada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Santa María de Guía dentro de la denominada Operación Pangea XVIII, una iniciativa internacional centrada en combatir el tráfico ilícito de medicamentos.

Esta intervención responde a un fenómeno creciente: la comercialización de productos sanitarios fuera de los canales autorizados, lo que supone un riesgo directo para la salud pública.

Según fuentes del instituto armado, las investigaciones se iniciaron tras detectar posibles irregularidades en negocios ubicados principalmente en la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria.

Productos sin garantías sanitarias

Del total incautado, 71 unidades eran medicamentos y 515 correspondían a productos cosméticos, en su mayoría procedentes de terceros países. Ninguno de ellos cumplía con la normativa vigente en materia de seguridad, etiquetado o distribución.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

Venta de medicamentos sin autorización

Cosméticos con sustancias farmacológicas no declaradas

Etiquetado incorrecto o inexistente

Falta de información sobre el origen de los productos

La Guardia Civil incauta medicamentos en varias peluquerías de Gran Canaria / Guardia Civil

Presencia de sustancias peligrosas en cosméticos

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la detección de principios activos farmacológicos ocultos en productos cosméticos. En concreto, se han identificado sustancias como el clobetasol y la betametasona, ambos corticosteroides de alta potencia.

El uso de estos compuestos está restringido a prescripción médica debido a sus posibles efectos adversos. Su aplicación sin control puede provocar:

Alteraciones cutáneas importantes

Efectos sistémicos en el organismo

Agravamiento de enfermedades previas

El hecho de que estas sustancias se encuentren en productos aparentemente cosméticos aumenta el riesgo, ya que los consumidores pueden utilizarlos sin ser conscientes de su composición real.

Investigación en marcha y posibles responsabilidades

Tras confirmar las irregularidades, la Guardia Civil ha puesto los hechos en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar el origen de los productos y depurar posibles responsabilidades legales.

Este tipo de actuaciones se enmarca en una estrategia más amplia para detectar infracciones sanitarias y evitar la distribución de productos potencialmente peligrosos. Las autoridades destacan que muchos de estos artículos llegan a través de canales no autorizados, como envíos postales o plataformas digitales.

Refuerzo de controles en establecimientos

La Guardia Civil ha anunciado que seguirá intensificando las inspecciones en peluquerías y centros de estética, con el fin de garantizar que los productos utilizados y vendidos cumplen con la normativa vigente.

Estas inspecciones buscan proteger a los consumidores frente a prácticas fraudulentas que pueden pasar desapercibidas, especialmente en sectores donde el uso de cosméticos es habitual.

Recomendaciones a los consumidores

Ante este tipo de situaciones, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de adquirir medicamentos y productos cosméticos únicamente en establecimientos autorizados, como farmacias o puntos de venta regulados.

Además, recomiendan:

Comprobar el etiquetado y la información del producto

Desconfiar de artículos sin origen claro o a precios inusualmente bajos

Evitar compras en canales no oficiales o sin garantías

El consumo de productos falsificados o no controlados puede tener consecuencias graves para la salud, por lo que la prevención es clave.