Hallan con vida en Telde al hombre desaparecido desde el 27 de marzo
El joven fue localizado en el interior de un vehículo en la zona de Melenara, fue atendido por el SUC y trasladado a un centro hospitalario para su valoración
Germán Tegaday, el hombre cuya desaparición había sido denunciada en los últimos días, fue localizado con vida este sábado en el municipio de Telde. El hallazgo se produjo en la calle Párroco Teodoro Rodríguez Rodríguez, cerca de la rotonda de Melenara, donde fue encontrado en el interior de un vehículo estacionado, según informa TeldeActualidad.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Telde, así como varios familiares, una vez confirmada su localización.
Según la información recabada por el periódico teldense, también acudió una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que procedió a su traslado a un centro hospitalario para que fuera sometido a observación médica.
Por ahora no se han dado a conocer más detalles sobre su estado de salud, más allá de que fue evacuado para una primera valoración.
Persona vulnerable
La desaparición de Germán Tegaday, de 47 años, había sido difundida por la asociación SOS Desaparecidos, que lo calificó como una persona vulnerable. El aviso indicaba que se le había perdido la pista el pasado 27 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.
Su localización en Telde ha supuesto un gran alivio para sus familiares y allegados, que acudieron rápidamente al lugar tras conocer la noticia.
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