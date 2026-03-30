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Un menor de 2 años sufre síntomas graves de ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

El niño fue trasladado al Hospital General tras ser rescatado de la piscina de un complejo hotelero de Pájara

Sala operativa del 112.

Sala operativa del 112. / 112 Canarias

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Un menor de 2 años ha sido rescatado este lunes con síntomas de ahogamiento grave de una piscina en un hotel de Pájara, en el sur de Fuerteventura, según ha informado en un comunicado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

El niño ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital General de Fuerteventura, después de que se le prestara una primera asistencia y valoración por los efectivos sanitarios que se trasladaron al hotel.

La nota indica que el 1-1-2 fue alertado a las 09:54 horas de este lunes por la recepción del complejo hotelero, que informaba de que habían sacado del agua a un menor y que presentaba síntomas de ahogamiento.

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Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local colaboraron en el incidente y elaboraron los informes pertinentes.

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