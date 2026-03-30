Once heridos por accidentes de moto en Canarias durante el fin de semana

Once personas, una de ellas de gravedad, han resultado heridas en Canarias a raíz de accidentes de moto entre el sábado y el domingo. En un fin de semana negro para las carreteras del Archipiélago, siete han sido los incidentes que han tenido un vehículo de dos ruedas implicado –nueve si contamos también los turismos–.

Las motocicletas, menos estables que el resto de automóviles, sufren más los desperfectos de la vía por la que circulan y, actualmente, las de las Islas no están en su mejor estado tras el paso de la borrasca Therese. Sin ir más lejos, cuatro accidentes tuvieron lugar en zonas como San Mateo, Tejeda y El Sauzal, en las que el temporal azotó con especial violencia.

La jornada de ayer en Gran Canaria comenzó con un motorista y su copilota que resultaron heridas, una de ellas de carácter moderado, tras salirse de la vía en la GC-15, a la altura de la rotonda de la Cruz de Tejeda, en el municipio homónimo. El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al conductor, un varón de 61 años que presentaba un traumatismo en la clavícula de carácter moderado. Por su parte, la acompañante sufrió un traumatismo lumbar leve. Ambos fueron trasladados al Hospital Universitario Doctor Negrín.

Entrada la tarde, un hombre de 50 años y una mujer de 46 resultaron heridos tras sufrir una caída al circular con su moto por la GC-150, en la subida al Pico de Las Nieves del municipio de San Mateo. Ambos afectados fueron trasladados en ambulancia al mismo centro hospitalario de la capital grancanaria, tras presentar traumatismos moderados en sus espaldas.

En Tenerife, tres personas resultaron heridas en un siniestro entre un turismo y una motocicleta en la pista de acceso a Vera de Erques, en Guía de Isora. La peor parte se la llevó un joven de 20 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba policontusiones de carácter moderado. Por otro lado, los otros dos varones afectados presentaban traumatismos en el hombro. Los tres fueron trasladados al Hospital del Sur.

Los turismos también se llevaron su parte. Una mujer de 39 años resultó herida de carácter moderado al volcar su vehículo en la TF-152 a su paso por El Sauzal. La afectada presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital San Juan de Dios.

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Las autoridades de los Cabildos insulares, tras la despedida de Therese, pidieron extremar la precaución al circular por unas carreteras que, aún, acusan el paso de la borrasca. La mejor forma de evitar la siniestralidad vial es prevenir.