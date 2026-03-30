La Policía Nacional pide colaboración para localizar a un hombre desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
Germán Tegaday T.T., de 1,75 metros de altura y ojos marrones, desapareció el pasado 27 de marzo en la capital grancanaria
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a un hombre que desapareció el pasado viernes, 27 de marzo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de Germán Tegaday T.T., de 47 años, que mide 1,75 metros y tiene los ojos marrones.
Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones.
El cuerpo policial insta a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del hombre desaparecido.
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