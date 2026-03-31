Una campaña del SUC esta Semana Santa destaca la importancia de la atención telefónica en emergencias antes de que llegue la ambulancia

La Semana Santa es uno de los periodos con mayor movilidad en Canarias. A los desplazamientos por carretera se suman actividades al aire libre y la participación en eventos multitudinarios, como procesiones, lo que incrementa la probabilidad de incidentes y emergencias sanitarias.

Ante este escenario, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una iniciativa para reforzar la concienciación ciudadana. Bajo el lema “Antes de llegar, ya estamos contigo”, la campaña pretende destacar un aspecto poco visible pero clave: la atención sanitaria que comienza incluso antes de la llegada de los equipos de emergencia al lugar del suceso.

La asistencia comienza al otro lado del teléfono

Uno de los ejes principales de esta acción es visibilizar el papel de los profesionales que trabajan en la sala operativa del SUC. Médicos y enfermeros coordinadores son los primeros en intervenir cuando se produce una llamada de emergencia.

A través de la teleasistencia, estos profesionales evalúan la situación en tiempo real, priorizan recursos y activan el dispositivo sanitario adecuado. Pero su función va más allá: también proporcionan instrucciones claras y precisas para que las personas presentes en el lugar del incidente puedan aplicar técnicas de primeros auxilios.

Este acompañamiento telefónico puede resultar determinante. En situaciones críticas, como paradas cardiorrespiratorias o accidentes graves, las primeras maniobras realizadas antes de la llegada de la ambulancia pueden marcar la diferencia en la evolución del paciente.

Más de tres décadas como servicio esencial en Canarias

El SUC cuenta con más de 30 años de trayectoria y se ha consolidado como un servicio esencial con cobertura en todo el archipiélago. Su estructura permite garantizar una atención sanitaria profesional tanto en el lugar del incidente como durante el traslado a centros hospitalarios.

El sistema se basa en una coordinación continua entre la sala de emergencias y los equipos desplazados, lo que facilita una respuesta rápida y adaptada a cada situación. Dentro de este engranaje, los coordinadores sanitarios desempeñan un papel estratégico desde el primer momento.

Su capacidad para valorar la gravedad de cada caso y gestionar los recursos disponibles resulta clave para optimizar la atención, especialmente en periodos de alta demanda como la Semana Santa.

La importancia de la colaboración ciudadana en una emergencia

La campaña también insiste en el papel de la ciudadanía. En una situación de emergencia, mantener la calma y seguir las indicaciones del personal sanitario es fundamental para garantizar una intervención eficaz.

Desde el SUC se recuerda la importancia de:

Escuchar atentamente las instrucciones del coordinador sanitario.

del coordinador sanitario. Facilitar información clara y precisa sobre lo ocurrido.

sobre lo ocurrido. No interrumpir la comunicación hasta que el profesional lo indique.

Estas pautas ayudan a mejorar la calidad de la respuesta y a reducir los tiempos de actuación, lo que puede ser determinante en situaciones críticas.

Una campaña para hacer visible lo invisible

Con el lema “Antes de llegar, ya estamos contigo”, el SUC pone el foco en una fase de la atención sanitaria que suele pasar desapercibida: la intervención previa a la llegada de los recursos físicos.

La iniciativa busca reconocer el trabajo de los profesionales que, desde la distancia, acompañan, orientan y guían a los ciudadanos en momentos de alta tensión, contribuyendo a salvar vidas y reducir secuelas.

En un periodo como la Semana Santa, donde aumentan los riesgos, esta labor cobra aún mayor relevancia. La combinación de una ciudadanía informada y un sistema de emergencias coordinado resulta clave para afrontar con garantías cualquier situación imprevista.