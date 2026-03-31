Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria
Una persona resultó herida en el siniestro de tráfico ocurrido este martes en la Avenida de las Petrolíferas
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la mañana de este martes, 31 de marzo, por un accidente en la Avenida de las Petrolíferas, antes de llegar a Astican.
Una cabeza tractora colisionó contra un semirremolque, el cual carecía de ITV en vigor, según informa el cuerpo policial en su cuenta de X.
Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida.
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