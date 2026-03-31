Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calima en CanariasCompra de Naviera ArmasAuditoría Turismo LPGCUD Las PalmasViviendas en Las Palmas de Gran CanariaSucesos en Canarias
instagramlinkedin

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Una persona resultó herida en el siniestro de tráfico ocurrido este martes en la Avenida de las Petrolíferas

Accidente entre una cabeza tractora y un semirremolque en Las Palmas de Gran Canaria

Accidente entre una cabeza tractora y un semirremolque en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria intervino en la mañana de este martes, 31 de marzo, por un accidente en la Avenida de las Petrolíferas, antes de llegar a Astican.

Una cabeza tractora colisionó contra un semirremolque, el cual carecía de ITV en vigor, según informa el cuerpo policial en su cuenta de X.

Noticias relacionadas y más

Como consecuencia del accidente, una persona ha resultado herida.

TEMAS

  1. Estos son los 10 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que el Gobierno de Canarias va a rehabilitar 1.632 viviendas
  2. Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
  3. Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: 'Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo
  4. Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Agüimes prepara la transformación del litoral de Arinaga y del muelle
  6. Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
  7. Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir
  8. La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un empleado de una empresa de seguridad por robar material en subestaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

Detenido un empleado de una empresa de seguridad por robar material en subestaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

Cae en Canarias un líder del clan Casalesi por blanqueo de capitales

Cae en Canarias un líder del clan Casalesi por blanqueo de capitales

Cae en Tenerife una organización criminal por falsificar documentos y vender coches de alta gama robados

Cae en Tenerife una organización criminal por falsificar documentos y vender coches de alta gama robados

Hallan con vida en Telde al hombre desaparecido desde el 27 de marzo

Hallan con vida en Telde al hombre desaparecido desde el 27 de marzo

Un menor de 2 años sufre síntomas graves de ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

Un menor de 2 años sufre síntomas graves de ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria

Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir

Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir
Tracking Pixel Contents