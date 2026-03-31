David Merino, líder canario de la mayor criptoestafa, culpa a sus socios de desviar el dinero de inversores en compras y hoteles

El considerado cabecilla de una trama de criptomonedas que presuntamente estafó hasta 3.000 millones de euros -o más de 460 según los investigadores- a inversores de una treintena de países continúa la ofensiva contra sus antiguos socios. En un intento de exculparse después de tres años fugado de la Justicia, David Merino ha publicado un nuevo vídeo en el que culpa directamente a José Lucas Cruz Barrera y a Martin Nappa de desviar los depósitos de sus clientes a familiares, adquisiciones de inmuebles en el extranjero, compras de lujo, hoteles y restaurantes.

El medio que ha vuelto a utilizar para pronunciarse es el canal de Telegram FX News, que hace referencia a la plataforma de FX Winning que fundó en Las Palmas de Gran Canaria en 2020 y que supuestamente empleó para perpetrar la mayor estafa piramidal. En la grabación muestra una serie de documentos que asegura que permitirían a los clientes recuperar el dinero que han perdido y afirma que estaría "encantado de proveerlos" a las autoridades judiciales.

El empresario pone el foco en una entidad de Estonia que habría recibido 83 transferencias por valor de 771.261 euros en concepto de depósitos de los clientes. La UCO apunta a Cruz Barrera como la "persona interpuesta por Merino" en dicha mercantil, que también está titulada por Napa.

Un dinero que no se ingresó

Merino mostró una foto en la que se observa a sus dos socios paseando juntos por el país y una segunda en la que se ve a Nappa acompañado de la persona que finalmente se quedó con la plataforma. "No sabemos qué pasó, pero hay bastantes indicios de que el dinero ingresado no fue a donde debería haber ido", aseguró.

Después, enseñó un listado de todas las entidades que crearon Cruz Barrera y Nappa en Estonia, una de las cuales respondía al nombre de FX Winning. "Nunca tuvimos acceso a recibir los depósitos por parte de ellos", alegó el presunto líder del fraude.

"Nunca tuvimos acceso a recibir los depósitos de los clientes", se defiende el presunto cabecilla de la trama

El siguiente documento que utilizó fue una relación de movimientos bancarios en la que se observa todos los ingresos que recibieron y los nombres y apellidos de cada uno de los inversores. "Si alguien ve su nombre en este listado, puede ir en contra de quien corresponda", señaló. Existen entradas de 13.000, 30.000 y hasta 100.000 euros que nunca se devolvieron.

Merino denunció que "el dinero fue destinado a familiares de estas personas e incluso se compraron varias propiedades en distintos países como Noruega o Finlandia".

A continuación, mostró los pagos que supuestamente habría realizado Cruz Barrera desde la tarjeta en la que recibían los depósitos. Una de las transferencias, por valor de 1.118 euros, fue a parar a la dirección de Las Palmas de Gran Canaria donde vivía el presunto testaferro, que en 2019 quiso adquirir el Club Baloncesto Gran Canaria. La relación también muestra otras compras por valor de más de 1.000 euros en empresas de moda y cadenas hoteleras.

Huido en Dubái

La documentación, según el empresario, "es bastante válida y señala a las personas que sí, según lo que vemos, obtuvieron ingresos de las personas, del negocio, que nunca llegaron a su fin".

Los investigadores sitúan a Merino en Dubái, a donde habría huido tras embolsarse 370 millones de euros a través de su plataforma, que abandonó en 2021. Sospechan que, con el dinero de los clientes, compró inmuebles y joyas de lujo en Estados Unidos por valor de 10 millones de euros.