Detenido un empleado de una empresa de seguridad por robar material en subestaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

La Guardia Civil ha esclarecido una serie de robos en subestaciones eléctricas en la provincia de Las Palmas tras una investigación desarrollada durante varios meses. La actuación ha culminado con la detención de un hombre como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, además de un delito de falsedad documental.

Los hechos afectaron a instalaciones gestionadas por Red Eléctrica de España, ubicadas en distintos puntos de Gran Canaria y Fuerteventura, lo que puso de manifiesto la existencia de una actividad delictiva continuada.

Una investigación iniciada tras varias denuncias

El origen de la operación se remonta a una denuncia presentada por la empresa eléctrica, que alertó de accesos no autorizados a subestaciones desde el mes de agosto. Estas intrusiones repetidas encendieron las alarmas sobre posibles robos sistemáticos en infraestructuras consideradas críticas.

A partir de ese momento, el Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Guardia Civil puso en marcha una investigación que incluyó controles en centros de reciclaje de metales y el análisis de imágenes captadas por sistemas de videovigilancia.

El detenido aprovechaba su acceso autorizado

Las pesquisas permitieron identificar al presunto responsable, que resultó ser empleado de una empresa de seguridad subcontratada. Según la investigación, el detenido aprovechaba su acceso legítimo a las instalaciones para cometer los robos.

El método consistía en desactivar temporalmente los sistemas de videovigilancia, lo que le permitía actuar sin ser detectado. Posteriormente sustraía material metálico, que vendía en chatarrerías de la provincia para obtener un beneficio económico.

Recuperación parcial del material sustraído

Durante el desarrollo de la operación, los agentes lograron recuperar parte de los objetos robados. Sin embargo, una parte importante no pudo ser localizada, ya que, debido al tiempo transcurrido, el material había sido sometido a los procesos habituales de reciclaje.

El valor total de los efectos sustraídos, junto con los daños ocasionados en las instalaciones, asciende a 67.795 euros, según las estimaciones realizadas.

Uso de documentación falsificada

Otro de los aspectos relevantes del caso es el uso de documentación falsificada. El detenido habría utilizado autorizaciones con el sello de la empresa de seguridad para la que trabajaba con el fin de justificar la procedencia del material robado.

Este mecanismo le permitía introducir los objetos sustraídos en el circuito legal de reciclaje sin levantar sospechas, dificultando así la labor de detección.

Riesgo para infraestructuras críticas

Los hechos investigados no solo tienen una dimensión económica, sino también un impacto potencial en la seguridad. Las subestaciones eléctricas forman parte de las infraestructuras críticas, esenciales para garantizar el suministro energético y el funcionamiento de servicios básicos.

Actuaciones como estas pueden generar riesgos para el sistema eléctrico y provocar incidencias que afecten a la población. Aunque en este caso no se registraron interrupciones graves, las autoridades subrayan la importancia de prevenir este tipo de delitos.

Compromiso con la seguridad y el patrimonio

La intervención de la Guardia Civil ha permitido frenar una actividad delictiva continuada y evitar posibles consecuencias mayores. Este tipo de operaciones pone de relieve la importancia de la vigilancia y el control en instalaciones estratégicas.

Desde el cuerpo insisten en su compromiso con la protección del patrimonio público y la seguridad de infraestructuras esenciales, así como en la colaboración con empresas y ciudadanos para detectar comportamientos sospechosos.

La investigación sigue su curso para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más implicados en estos robos que afectaron a instalaciones clave en Canarias.