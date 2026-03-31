Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calima en CanariasCompra de Naviera ArmasAuditoría Turismo LPGCUD Las PalmasViviendas en Las Palmas de Gran CanariaSucesos en Canarias
instagramlinkedin

Rescatada una senderista en helicóptero del GES tras sufrir una caída en Lanzarote

La mujer sufrió un traumatismo de carácter moderado

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 65 años ha tenido que ser rescatada este martes, 31 de marzo, en el helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 14:03 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

La dotación del helicóptero del GES rescató a la afectada para trasladarla hasta el recurso sanitario, con la colaboración de bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote y efectivos de la Policía Local de Tinajo.

Noticias relacionadas

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistió en dicho lugar antes de evacuarla por vía terrestre al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó con un traumatismo de carácter moderado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los 10 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en los que el Gobierno de Canarias va a rehabilitar 1.632 viviendas
  2. Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos
  3. Luis García se rebela tras el varapalo de la UD Las Palmas: 'Llegamos preparados para competir contra todos y contra todo
  4. Un menú a ocho euros que alivia los bolsillos en Las Palmas de Gran Canaria
  5. Exhibicionismo en plena calle: un hombre desnudo en Gran Canaria obliga a la Policía Local a intervenir
  6. Agüimes prepara la transformación del litoral de Arinaga y del muelle
  7. Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas
  8. La Guardia Civil retira casi 600 medicamentos y cosméticos con grave riesgo para la salud en peluquerías del norte de Gran Canaria

Rescatada una senderista en helicóptero del GES tras sufrir una caída en Lanzarote

Rescatada una senderista en helicóptero del GES tras sufrir una caída en Lanzarote

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Choque por un accidente entre la cabina de un camión y un semirremolque sin ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un empleado de una empresa de seguridad por robar material en subestaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

Detenido un empleado de una empresa de seguridad por robar material en subestaciones eléctricas de Gran Canaria y Fuerteventura

Cae en Canarias un líder del clan Casalesi por blanqueo de capitales

Cae en Canarias un líder del clan Casalesi por blanqueo de capitales

Cae en Tenerife una organización criminal por falsificar documentos y vender coches de alta gama robados

Cae en Tenerife una organización criminal por falsificar documentos y vender coches de alta gama robados

Hallan con vida en Telde al hombre desaparecido desde el 27 de marzo

Hallan con vida en Telde al hombre desaparecido desde el 27 de marzo

Un menor de 2 años sufre síntomas graves de ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

Un menor de 2 años sufre síntomas graves de ahogamiento en una piscina de Fuerteventura

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria

En estado grave un motorista tras chocar con un turismo en el sur de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents