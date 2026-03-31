Rescatada una senderista en helicóptero del GES tras sufrir una caída en Lanzarote
La mujer sufrió un traumatismo de carácter moderado
Una mujer de 65 años ha tenido que ser rescatada este martes, 31 de marzo, en el helicóptero del GES tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo (Lanzarote).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 14:03 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
La dotación del helicóptero del GES rescató a la afectada para trasladarla hasta el recurso sanitario, con la colaboración de bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote y efectivos de la Policía Local de Tinajo.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistió en dicho lugar antes de evacuarla por vía terrestre al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ingresó con un traumatismo de carácter moderado.
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