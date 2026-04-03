Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer en Gran Canaria
La mujer se encuentra fuera de peligro
Un joven de 24 años fue detenido este jueves por la Guardia Civil en Arucas (Gran Canaria) tras supuestamente agredir con un machete a una mujer de 60 años a la que propinó dos golpes en la parte superior del cuerpo durante una discusión, han confirmado a EFE este viernes fuentes del instituto armado.
Las fuentes han indicado que la mujer se encuentra fuera de peligro y que los hechos ocurrieron la tarde del jueves en casa de la víctima, en la que también se encontraba un sobrino de ella de 30 años con el que comparte domicilio.
El detenido aún no ha pasado a disposición judicial y, fuentes cercanas al caso, han informado de que sufre problemas psiquiátricos.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2) alertó del suceso a las 16.00 horas y tres horas más tarde, sobre las 19.00 horas, fue detenido el presunto autor de la agresión por el equipo de la Policía Judicial de Santa María de Guía.
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