Peligro en Los Hervideros: un menor de 12 años en un acantilado para hacerse fotos
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervino para alertar a una familia que se encontraba en una zona de riesgo en Los Hervideros, debido al peligro que entraña el fuerte oleaje
Efectivos de emergencias de Lanzarote intervinieron para advertir a una familia que se encontraba en una zona de riesgo en el entorno de Los Hervideros, en la costa del municipio de Yaiza, según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla.
Los hechos ocurrieron cuando un menor de 12 años se encontraba junto a sus padres sacándose fotografías en un acantilado, en un área especialmente peligrosa debido a las condiciones habituales de viento y fuerte oleaje que caracterizan a esta zona del litoral.
Zona de riesgo por el mal estado del mar
Los Hervideros es un enclave conocido por su espectacular paisaje volcánico, pero también por la peligrosidad de sus acantilados, donde el mar rompe con fuerza de forma constante, generando situaciones de riesgo para quienes se aproximan demasiado al borde.
Ante esta situación, los efectivos desplazados procedieron a advertir a la familia del peligro y les indicaron que abandonaran la zona para evitar posibles accidentes.
Llamamiento a la precaución
Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se insiste en la importancia de respetar las medidas de seguridad y evitar acceder a zonas no habilitadas, especialmente en puntos del litoral donde el estado del mar puede cambiar de forma repentina.
Asimismo, recuerdan que este tipo de conductas, aunque habituales por el atractivo paisajístico del lugar, pueden derivar en situaciones de alto riesgo, especialmente cuando hay menores implicados.
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