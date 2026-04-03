Susto en Patalavaca: un incendio en contadores provoca el desalojo de vecinos

Un incendio registrado en la noche de este jueves en un complejo de apartamentos de Patalavaca, en el municipio de Mogán, obligó al desalojo preventivo de los residentes tras originarse en la zona de contadores eléctricos.

El aviso se recibió sobre las 22:00 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que alertó de un fuego en un área comunitaria donde se ubican los cuartos de contadores de luz, con afectación a zonas próximas.

Desalojo preventivo

Ante la situación, se procedió al desalojo del complejo como medida de seguridad mientras los efectivos de emergencias trabajaban en la zona para controlar el incendio.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias, con base en el parque de Puerto Rico, se encargaron de la extinción del fuego, contando con la colaboración de otros recursos desplazados hasta el lugar.

Incendio en Patalavaca: desalojan un complejo por fuego en contadores / LP/DLP

Sin heridos graves

Como consecuencia del incidente, no se registraron heridos de gravedad. No obstante, una mujer embarazada tuvo que ser trasladada a un centro de salud por inhalación leve de humo.

En el operativo participaron bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Mogán, que actuaron de forma coordinada para garantizar la seguridad de los vecinos y controlar la situación.