Susto en Patalavaca: un incendio en contadores provoca el desalojo de vecinos
Un incendio en Patalavaca, Mogán, obligó a desalojar un complejo de apartamentos tras originarse en los contadores eléctricos, según informaron los servicios de emergencia
Un incendio registrado en la noche de este jueves en un complejo de apartamentos de Patalavaca, en el municipio de Mogán, obligó al desalojo preventivo de los residentes tras originarse en la zona de contadores eléctricos.
El aviso se recibió sobre las 22:00 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que alertó de un fuego en un área comunitaria donde se ubican los cuartos de contadores de luz, con afectación a zonas próximas.
Desalojo preventivo
Ante la situación, se procedió al desalojo del complejo como medida de seguridad mientras los efectivos de emergencias trabajaban en la zona para controlar el incendio.
Los bomberos del Consorcio de Emergencias, con base en el parque de Puerto Rico, se encargaron de la extinción del fuego, contando con la colaboración de otros recursos desplazados hasta el lugar.
Sin heridos graves
Como consecuencia del incidente, no se registraron heridos de gravedad. No obstante, una mujer embarazada tuvo que ser trasladada a un centro de salud por inhalación leve de humo.
En el operativo participaron bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Mogán, que actuaron de forma coordinada para garantizar la seguridad de los vecinos y controlar la situación.
- Multa de 200 euros para los conductores que tengan en mal estado este elemento clave en sus desplazamientos de Semana Santa: la DGT vigila los vehículos canarios
- La misteriosa muerte de la influencer húngara Annabella Lovas en un barranco de Gran Canaria
- El tiempo cambia en Canarias: posibles lluvias y menos calor este sábado
- El partido UD Las Palmas - SD Huesca se verá gratis en Canarias y en el resto de España: fecha, horario y dónde seguir este encuentro por TV y en streaming
- Reboso en el tour de las presas
- Canarias declara la guerra al coche: una ley para una nueva movilidad sostenible
- Detienen a un joven acusado de dar dos machetazos a una mujer en Gran Canaria
- Ayudas al alquiler en Las Palmas de Gran Canaria: estos son los requisitos para solicitar hasta 750 euros