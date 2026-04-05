Evacúan en helicóptero a un motorista en estado crítico tras caer por un barranco en Gran Canaria
El hombre, de 32 años, sufrió politraumatismos graves en un accidente ocurrido en la GC-42, en Vega de San Mateo, y fue trasladado en helicóptero al Hospital Doctor Negrín
Un motorista de 32 años ha sido evacuado en estado crítico este sábado tras caer por un barranco cuando circulaba por la carretera GC-42, en el municipio de Vega de San Mateo, en Gran Canaria.
El accidente tuvo lugar sobre las 19:22 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencia.
Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se encargaron del rescate del afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser liberado, fue asistido y estabilizado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Evacuación en helicóptero
Debido a la gravedad de las lesiones, un helicóptero medicalizado del SUC evacuó al motorista hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.Desde allí, una ambulancia de soporte vital básico lo trasladó al servicio de urgencias del centro hospitalario, donde ingresó con pronóstico crítico.
En el operativo también participaron sanitarios de Atención Primaria de San Mateo, así como efectivos de la Guardia Civil y Protección Civil, que colaboraron en la asistencia y aseguramiento de la zona.
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