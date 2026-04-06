Aparatoso vuelco por un accidente de tráfico en Mogán, en Gran Canaria
El percance, ocurrido en la vía GC-200, que une Mogán y La Aldea, ha tenido lugar cerca de una parada de guaguas y ha movilizado a los bomberos y una ambulancia del SUC
Las Palmas de Gran Canaria
Un coche ha volcado este lunes en la carretera GC-200, que une La Aldea de San Nicolás y Mogán, en Gran Canaria, informan los equipos de emergencias.
El aparatoso accidente ha tenido lugar sobre las 6.00 horas en el municipio de Mogán.
Bomberos del Parque de Puerto Rico, del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se han desplazado al lugar del percance, ocurrido cerca de una parada de guaguas.
Por ahora se desconoce si ha habido o no heridos.
Habrá ampliación.
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