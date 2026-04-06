La Guardia Civil desmantela una red de estafadores digitales que operaba con falsas ofertas de empleo en Canarias

La Guardia Civil ha llevado a cabo una exitosa operación denominada 'Falwork', centrada en una red de estafadores que se aprovechaba de ofertas de empleo falsas para engañar a las víctimas. La operación, desarrollada principalmente en la isla de Fuerteventura, ha permitido la investigación de siete personas y la identificación de otras diez por delitos de estafa y blanqueo de capitales. Este entramado delictivo ha causado un perjuicio patrimonial superior a los 30.000 euros.

La investigación se activó tras la denuncia presentada por una víctima en las dependencias de la Guardia Civil de Corralejo, que alertó sobre una estafa de gran envergadura. Tras una serie de gestiones, los ciberagentes del Equipo @ de la Guardia Civil lograron desmantelar la red, que operaba desde diversas localidades del archipiélago canario y de la península. Entre ellas se incluyen Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Ceuta, Ourense, Gijón y Madrid.

El engaño a través de una oferta de trabajo

La víctima, una persona que inicialmente no tenía relación con el mundo digital de las redes sociales, fue atraída por una supuesta oferta de empleo que apareció en Telegram. La oferta, presentada por personas que se hacían pasar por representantes de una empresa dedicada a la promoción digital, prometía tareas sencillas y lucrativas, como dar "me gusta", comentar publicaciones o hacer capturas de pantalla de diversas redes sociales. Estas actividades aparentemente inofensivas generaron confianza en la víctima, quien pensó que estaba trabajando para una empresa legítima y formal.

Se investigan a siete personas e identifican a otras diez por delitos de estafa y blanqueo de capitales

Con el tiempo, los estafadores ampliaron sus exigencias. Bajo la promesa de ganancias y comisiones, solicitaron a la víctima que realizara transferencias bancarias desde su propia cuenta a otras personas. Esta fue la clave para que los estafadores pudieran mover grandes sumas de dinero a través de cuentas bancarias de las que eran titulares. La víctima, engañada por la fachada de una oferta laboral atractiva, acabó transfiriendo un total de 30.000 euros a las cuentas de los presuntos estafadores.

Desmantelamiento de la red de estafa

El trabajo de investigación realizado por los agentes de la Guardia Civil, y especialmente por el Equipo @ de Fuerteventura, especializado en delitos informáticos y ciberamenazas, permitió identificar a los titulares de las cuentas bancarias donde la víctima realizó las transferencias. El análisis de la información y las gestiones realizadas llevaron a la conclusión de que se trataba de una red criminal organizada que operaba desde varias ciudades españolas y que utilizaba una empresa falsa para atraer víctimas y lavar el dinero obtenido de manera ilícita.

Los autores, que residían en distintas provincias españolas, simulaban ser empleados de una empresa ficticia para captar y engañar a sus víctimas

La Guardia Civil ha informado que el caso sigue en proceso, y las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, donde se está llevando a cabo la investigación judicial.

Prevención y consejos frente a estafas laborales en internet

Este tipo de estafas destaca la necesidad de prudencia y precaución ante ofertas laborales que parecen demasiado buenas para ser verdad, especialmente aquellas que se encuentran en plataformas menos reguladas como Telegram. Es fundamental verificar siempre la autenticidad de la empresa que ofrece trabajo y no compartir información personal o realizar transferencias de dinero sin antes asegurarse de que la oferta es legítima.

La Guardia Civil recuerda que, si bien las redes sociales son una herramienta poderosa para el trabajo remoto, también pueden ser un caldo de cultivo para estafas. Por ello, se recomienda que las personas siempre consulten con las autoridades o con expertos en ciberseguridad antes de comprometerse con ofertas laborales en línea.