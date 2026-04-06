Un incendio calcina una vivienda en Lanzarote sin causar daños personales

Un incendio registrado en la madrugada de este lunes, 6 de abril, ha afectado de forma importante a una vivienda situada en la calle Salinas número 11, en la localidad turística de Puerto del Carmen, dentro del municipio de Tías (Lanzarote), ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. El ente recibió el aviso a la 1:34 horas.

Hasta el lugar se desplazaron varios recursos de emergencia, incluyendo unidades de los parques Central y Sur de los bomberos, que activaron un operativo para hacer frente al incendio.

Fuego extendido en la vivienda

Durante el trayecto, los equipos fueron informados de que no había personas en el interior del inmueble, lo que permitió centrar las labores en la extinción del fuego. A su llegada, los efectivos comprobaron que el incendio estaba totalmente extendido por la vivienda, lo que obligó a desplegar un dispositivo intensivo.

Para sofocar las llamas, los bomberos instalaron cinco tramos de manguera debido a la distancia entre el camión y el inmueble afectado.

Posteriormente, con la llegada de refuerzos del Parque Sur, se coordinó una intervención conjunta que permitió controlar y extinguir el incendio.

Actuaciones tras la extinción

Una vez finalizadas las labores de extinción, los equipos procedieron a asegurar la vivienda. Entre las acciones realizadas se incluyó la desconexión del suministro eléctrico, mediante la retirada del fusible, con el objetivo de evitar posibles rebrotes.

Durante la inspección, los efectivos detectaron que una patineta eléctrica había resultado afectada por el fuego, por lo que decidieron retirarla y trasladarla al Parque Central para su análisis.

Vivienda precintada tras el suceso

Tras asegurar el inmueble, la inquilina pudo acceder de forma breve al interior acompañada por los servicios de emergencia para recoger algunos objetos personales. Posteriormente, la vivienda fue balizada y precintada como medida preventiva.

El servicio se dio por finalizado sin que se hayan registrado daños personales, aunque el inmueble sufrió importantes daños materiales.