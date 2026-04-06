A más de 100 km/h en patinete por Las Palmas de Gran Canaria: dio positivo en drogas y llevaba hachís

La Unidad del Distrito Puerto de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria interceptó en la calle Olof Palme, a la altura del cruce con Mesa y López, a un conductor que circulaba a gran velocidad en un patinete eléctrico. El vehículo, que tenía prohibida la circulación, superaba los 100 kilómetros por hora.

Durante la intervención, los agentes sometieron al conductor a un test de drogas, que dio positivo. Además, fue denunciado por llevar hachís.

La normativa de los patinetes eléctricos

La Dirección General de Tráfico recuerda que los patinetes eléctricos solo tienen la consideración de vehículo de movilidad personal cuando su velocidad máxima por diseño se sitúa entre los 6 y los 25 kilómetros por hora, no pudiendo superar en ningún caso esta velocidad.

La normativa establece que cualquier modificación que altere sus características de fábrica, ya sea en velocidad, potencia u otros elementos, hace que el vehículo deje de ajustarse a la regulación.

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Además, desde enero de 2026, se exige que estos vehículos estén inscritos en el Registro de Vehículos, lleven una etiqueta identificativa y cuenten con seguro obligatorio para poder circular.