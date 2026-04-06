Prisión para el joven que agredió con un machete a una mujer en Arucas
El varón, de 24 años y detenido por la Guardia Civil, está acusado de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y de tenencia de armas prohibidas
El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arucas (Gran Canaria) ha acordado el ingreso en prisión preventiva sin fianza para el joven que agredió a una mujer con un machete e hirió con flechas al sobrino de esta en Arucas, en Gran Canaria, el pasado 3 de abril.
El varón está acusado de ser el presunto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa y de tenencia de armas prohibidas.
El agresor fue detenido en el acto por la Guardia Civil y pasó a disposición judicial el sábado 4 de abril.
Ataque tras una discusión
La Guardia Civil detuvo al joven de 24 años en Arucas tras el violento ataque ocurrido el Viernes Santo. El hombre agredió con un machete a una mujer de 60 años, propinándole dos golpes en la parte superior del cuerpo durante una discusión. La mujer, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
Los hechos tuvieron lugar en el domicilio de la víctima, donde también residía el sobrino de esta, un hombre de 30 años. En un giro de los acontecimientos, el sobrino de la mujer intentó intervenir en el conflicto, pero resultó herido por flechas disparadas por el agresor.
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