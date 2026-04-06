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Vuelca un furgón tras chocar con una guagua en un accidente en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

El percance, que se ha registrado en la mañana de este lunes en la GC-1 a la altura de la potabilizadora, ha generado retenciones en el tráfico. Dos ambulancias se han desplazado al lugar, entre otros recursos de emergencias

Un furgón vuelca en la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Un furgón vuelca en la GC-1 en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

Aránzazu Fernández

Un furgón ha volcado en la mañana de este lunes en la GC-1, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, cerca de La Laja y la potabilizadora, tras colisionar contra una guagua, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta del accidente a las 11.03 horas.

Por ahora se desconoce si ha habido heridos. Hasta el lugar del percance se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Efectivos de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como de la Guardia Civil y personal de los túneles de La Laja y del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria también intervienen en el lugar del suceso.

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