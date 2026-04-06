Vuelca un furgón tras chocar con una guagua en un accidente en dirección a Las Palmas de Gran Canaria

Un furgón ha volcado en la mañana de este lunes en la GC-1, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, cerca de La Laja y la potabilizadora, tras colisionar contra una guagua, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta del accidente a las 11.03 horas.

Por ahora se desconoce si ha habido heridos. Hasta el lugar del percance se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Efectivos de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como de la Guardia Civil y personal de los túneles de La Laja y del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria también intervienen en el lugar del suceso.

Retenciones en la GC 1 por el vuelco de un furgón cerca de la potabilizadora, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

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