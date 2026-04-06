Vuelca un furgón tras chocar con una guagua en un accidente en dirección a Las Palmas de Gran Canaria
El percance, que se ha registrado en la mañana de este lunes en la GC-1 a la altura de la potabilizadora, ha generado retenciones en el tráfico. Dos ambulancias se han desplazado al lugar, entre otros recursos de emergencias
Un furgón ha volcado en la mañana de este lunes en la GC-1, en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, cerca de La Laja y la potabilizadora, tras colisionar contra una guagua, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta del accidente a las 11.03 horas.
Por ahora se desconoce si ha habido heridos. Hasta el lugar del percance se han desplazado una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Efectivos de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como de la Guardia Civil y personal de los túneles de La Laja y del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria también intervienen en el lugar del suceso.
Habrá ampliación.
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