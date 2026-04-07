Un ciclista sufre un atropello grave en un accidente en Arguineguín, en Gran Canaria

Un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha evacuado en estado grave hasta el Hospital Insular de Gran Canaria a un ciclista de 67 años que sufrió un atropello en la mañana de este martes en la salida de la GC-1 en Arguineguín (municipio de Mogán), en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

La Sala del Cecoes recibió la alerta del accidente a las 10.20 horas.

Hasta el lugar del suceso se trasladaron una ambulancia de soporte vital básico del SUC, un cabo y cuatro bomberos del Parque de Puerto Rico y efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Mogán y operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.