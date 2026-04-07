Un incendio en una vivienda de Tías moviliza a los servicios de emergencia durante la noche

Un incendio declarado en la noche del lunes en una vivienda del municipio de Tías obligó a la intervención de varios recursos de emergencia tras una alerta recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) a las 21:29 horas.

El suceso tuvo lugar en un inmueble situado en la calle Libertad, donde rápidamente se desplegó un operativo compuesto por bomberos, Policía Local y Guardia Civil para controlar la situación y evitar daños mayores.

Intervención coordinada de bomberos, Policía Local y Guardia Civil

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque Central del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, quienes actuaron junto a agentes de la Policía Local de Tías y de la Guardia Civil.

A su llegada, los cuerpos policiales facilitaron la localización exacta del incendio, lo que permitió agilizar la intervención. Previamente, la Policía Local ya había adoptado una medida preventiva clave: desconectar el suministro eléctrico de la vivienda, reduciendo así el riesgo de propagación o de nuevos focos.

El fuego se originó en la cocina y afectó al mobiliario

Una vez dentro del inmueble, los efectivos comprobaron que el incendio se había iniciado en la cocina, concretamente en el área del mueble donde se encontraba el microondas.

Las llamas se extendieron a parte del mobiliario cercano, generando una importante acumulación de humo que terminó afectando a toda la vivienda. Este tipo de incendios domésticos, aunque localizados, pueden provocar daños significativos debido a la rápida expansión del humo y los gases calientes.

El incendio se extinguió parcialmente por falta de oxígeno

Según la información facilitada por los servicios de emergencia, el fuego se sofocó en gran medida por sí solo, debido a que la vivienda permanecía cerrada en el momento del incidente.

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La falta de oxígeno en el interior limitó la propagación de las llamas, evitando que el incendio alcanzara mayores dimensiones. Aun así, los bomberos procedieron a rematar la extinción utilizando un extintor de espuma, garantizando la completa eliminación de cualquier foco activo.