Nuevo altercado en pleno centro de Arrecife: una supuesta deuda, golpes y amenazas de muerte

La Plataforma Lanzarote Acción Civil ha denunciado este martes, 7 de abril, un nuevo episodio de violencia ocurrido en pleno centro de Arrecife, que ha vuelto a poner el foco en la percepción de inseguridad en determinadas zonas de la capital lanzaroteña.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Doctor Juan Negrín (barrio de Titerroy), entre las 13:00 y las 13:15 horas, en un tramo próximo a varios establecimientos comerciales. Según el relato difundido por el colectivo, un joven fue abordado en plena vía pública por un grupo de tres o cuatro individuos.

Una agresión en plena vía pública

De acuerdo con los datos aportados, los agresores increparon al joven por una supuesta deuda. Durante el altercado, intentaron arrebatarle el teléfono móvil. Al asegurar la víctima que el dispositivo no era de su propiedad, uno de los implicados comenzó a agredirle físicamente.

El episodio derivó en una situación de gran tensión, con el joven recibiendo golpes y amenazas de muerte si no saldaba la deuda. La escena generó la atención de numerosos viandantes, formándose un corrillo en torno al lugar mientras el afectado era acorralado contra una pared.

Este tipo de situaciones, en espacios públicos y en horario de alta afluencia, preocupa especialmente por el riesgo que supone para la seguridad de los transeúntes, incluidos menores y personas mayores.

Intervención policial en la zona

Minutos después del inicio del incidente, se desplazaron hasta el lugar varios efectivos de la Policía Nacional, concretamente tres vehículos patrulla. Los agentes procedieron a identificar a las personas presentes en la zona y realizaron el registro de un vehículo, una furgoneta Hyundai H1 de color blanco, que podría estar relacionada con los implicados.

A la llegada de los agentes, tanto el joven agredido como algunos de los presuntos agresores ya se habían marchado. En el lugar permanecían varios individuos junto a una mujer. Según la información disponible, no se produjeron detenciones en ese momento.

Preocupación vecinal por la inseguridad

Desde la plataforma ciudadana se advierte de que este tipo de incidentes no son aislados. Según señalan, se están produciendo con una frecuencia creciente en este entorno, lo que estaría generando inquietud entre los vecinos y comerciantes de la zona.

El colectivo considera que estos episodios suponen una alteración del orden público, especialmente al ocurrir en espacios concurridos y en franjas horarias con alta presencia de ciudadanos.

Petición de medidas y colaboración ciudadana

Ante esta situación, la Plataforma Lanzarote Acción Civil ha solicitado a las administraciones competentes un refuerzo de la presencia policial y la adopción de medidas preventivas que contribuyan a mejorar la seguridad en la zona.

Asimismo, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con las fuerzas de seguridad, denunciando cualquier conducta que pueda poner en riesgo la convivencia.