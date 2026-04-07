Rescatados 29 perros en condiciones precarias en una finca de Gran Canaria

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha abierto una investigación contra una persona en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) por un presunto delito de maltrato animal. La actuación se inició tras la alerta de un ciudadano que denunció la posible existencia de perros en condiciones inadecuadas.

Los agentes de la Comandancia de Las Palmas se desplazaron hasta la finca señalada para verificar los hechos, donde detectaron una situación que podría vulnerar la normativa vigente en materia de bienestar animal. Los agentes incautaron 29 canes, 23 de ellos amarrados con cadenas cortas y 6 cachorros recién nacidos.

Condiciones insalubres y riesgo para los animales

Durante la inspección, los efectivos comprobaron que el recinto carecía de vallado perimetral, lo que suponía un riesgo tanto para los animales como para terceros. En el interior, hallaron numerosas casetas construidas de forma improvisada con materiales como pallets, maderas y restos de mobiliario.

El Seprona de la Guardia Civil rescata 29 perros en condiciones precarias en La Aldea de San Nicolás / Guardia Civil

Estas estructuras no ofrecían protección adecuada frente a las condiciones climáticas, especialmente el viento, la lluvia o la exposición prolongada al sol. Además, presentaban elementos peligrosos, como clavos y superficies astilladas, que podían provocar lesiones.

Uno de los aspectos más preocupantes fue que los perros estaban atados con correas muy cortas, lo que limitaba gravemente su movilidad y su comportamiento natural. El entorno se encontraba cubierto de excrementos acumulados durante varios días, obligando a los animales a convivir en condiciones insalubres.

Falta de higiene y ausencia de atención veterinaria

Los agentes también constataron graves deficiencias en la alimentación e hidratación de los perros. Los recipientes de agua y comida contenían altos niveles de suciedad, con presencia de sedimentos y materia orgánica en descomposición. Según se detalla en el informe, el agua presentaba biofilm bacteriano, lo que la hacía no apta para el consumo.

En cuanto al estado de salud, todos los animales mostraban heridas visibles, algunas con presencia de insectos, sin que existiera constancia de atención veterinaria. El aspecto general de los perros evidenciaba una situación de abandono prolongado, con signos claros de desnutrición y descuido. Incluso, se observó a uno de ellos alimentándose de sus propios excrementos.

El Seprona de la Guardia Civil rescata 29 perros en condiciones precarias en La Aldea de San Nicolás / Guardia Civil

Incautación de los animales y actuación judicial

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron a la incautación de los 29 perros, entre los que se encontraban seis crías. Esta medida cautelar se adoptó para garantizar la supervivencia y el bienestar de los animales.

El traslado se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, concretamente con el área de Bienestar Animal, que se ha hecho cargo de su custodia en instalaciones municipales adecuadas. Los animales quedan ahora a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha instruido diligencias penales al considerar que existen indicios de un posible delito de maltrato animal por omisión de los cuidados necesarios.

El Seprona de la Guardia Civil rescata 29 perros en condiciones precarias en La Aldea de San Nicolás / Guardia Civil

Protección animal

En España, el maltrato animal está regulado por el Código Penal y por normativas específicas como la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Asimismo, la Guardia Civil recuerda que cualquier ciudadano puede denunciar situaciones similares a través de sus canales oficiales o mediante el teléfono de emergencias 062.

Este caso pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana para detectar situaciones de maltrato y garantizar la protección de los animales, así como el papel clave de las administraciones públicas y cuerpos de seguridad en la defensa del bienestar animal.