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Rescatan de noche a un parapentista tras sufrir un accidente en Lanzarote

El deportista, de 31 años, sufrió un traumatismo lumbar de carácter moderado tras caerse por una ladera del municipio de Teguise. Fue rescatado por los bomberos y evacuado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa

Ambulancia del SUC y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en la noche del pasado lunes en el rescate de un parapentista en Teguise

Ambulancia del SUC y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, en la noche del pasado lunes en el rescate de un parapentista en Teguise / La Provincia

Bruno Betancor

Un parapentista de 31 años sufrió un accidente ayer lunes mientras practicaba deporte en el municipio de Teguise, en la isla de Lanzarote. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del incidente a las 20:35 horas.

El suceso ocurrió en una zona de difícil acceso, en el Diseminado Las Laderas.

El rescate y atención de los servicios de emergencia

El alertante informó al Cecoes de que el deportista había caído desde una considerable altura y necesitaba asistencia sanitaria urgente. Ante la situación, se activaron los recursos de emergencia para atender el incidente.

Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, junto con sanitarios de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), se desplazaron hasta el lugar del accidente. Los bomberos fueron los primeros en llegar y localizar al parapentista, que se encontraba en una zona de difícil acceso. Tras su localización, el afectado fue asistido inicialmente por el equipo médico de Atención Primaria del Centro de Salud de Valterra (Arrecife).

Traslado al hospital

El afectado presentó un traumatismo lumbar de carácter moderado, según la valoración inicial del personal sanitario del SUC.

Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para ser valorado.

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Además de los equipos de emergencia, también intervinieron efectivos de la Policía Local de Teguise, que colaboró en las labores de control y seguridad en la zona.

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