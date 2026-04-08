Un coche derriba una farola en Arrecife tras un accidente de madrugada

Un accidente de tráfico registrado en Arrecife durante la madrugada de este miércoles 8 de abril ha provocado la caída de una farola en plena vía urbana. El suceso ocurrió en la calle Granada, en torno a las 5:32 horas, generando la movilización inmediata de los servicios de emergencia en la capital lanzaroteña.

Según la información facilitada por el Consorcio de Emergencias, el incidente se produjo después de que el conductor de un turismo perdiera el control del vehículo, impactando de forma directa contra el mobiliario urbano. Como consecuencia del choque, la farola quedó completamente derribada sobre la calzada.

Este tipo de accidentes, aunque no siempre con víctimas, suponen un riesgo añadido debido a la posible afectación de infraestructuras eléctricas y la obstrucción de la vía pública.

Intervención rápida de los servicios de emergencia

Tras recibirse la alerta a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), se activó un dispositivo en el que participaron efectivos de la Policía Local de Arrecife y bomberos.

A su llegada, los equipos confirmaron que la farola había caído como resultado directo del impacto, lo que obligó a actuar con rapidez para evitar riesgos mayores, especialmente relacionados con el suministro eléctrico.

Las actuaciones realizadas incluyeron:

Retirada de la estructura metálica de la farola caída

de la farola caída Aislamiento de los cables eléctricos para prevenir posibles descargas

para prevenir posibles descargas Limpieza de la calzada , afectada por restos del vehículo siniestrado

, afectada por restos del vehículo siniestrado Restablecimiento de las condiciones de seguridad para la circulación

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Gracias a la coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia, la zona pudo ser asegurada en un tiempo relativamente breve.