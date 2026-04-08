Investigan a seis personas en Fuerteventura por denunciar delitos falsos para cobrar al seguro

La Guardia Civil ha investigado en Fuerteventura a seis personas por presuntamente simular delitos como robos con violencia, hurtos, daños materiales o sustracción de vehículos con el objetivo de obtener indemnizaciones de compañías aseguradoras.

Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, las pesquisas arrancaron tras la presentación de varias denuncias en las que los supuestos perjudicados afirmaban haber sido víctimas de distintos hechos delictivos. Sin embargo, las investigaciones posteriores, apoyadas en declaraciones de testigos, revisión de cámaras de seguridad y análisis del uso de dispositivos móviles, permitieron detectar contradicciones entre los relatos ofrecidos y lo que realmente había ocurrido.

La Guardia Civil concluyó que, en varios de los casos, las denuncias habrían sido interpuestas para cobrar compensaciones económicas, recuperar objetos extraviados, justificar daños en vehículos o incluso eludir responsabilidades civiles derivadas de accidentes de tráfico.

Uno de los episodios más llamativos fue el de un hombre que denunció haber sufrido un robo con violencia e intimidación cometido por dos personas armadas con arma de fuego y armas blancas, que supuestamente le habían sustraído varias pertenencias, entre ellas un teléfono móvil de alta gama. La investigación reveló después que el dispositivo no había sido robado, sino que lo había perdido en un local de ocio. Al contar con un seguro que cubría su reposición en caso de robo, habría optado por presentar una denuncia falsa para beneficiarse de esa cobertura.

En otro caso, un denunciante aseguró que le habían robado el coche durante la madrugada. Sin embargo, el análisis de distintas grabaciones permitió comprobar que el vehículo había sufrido un siniestro tras causar daños en mobiliario urbano en Morro Jable. Las imágenes mostraron además que el propio denunciante salió del coche junto a otros ocupantes y lo abandonó deliberadamente en el lugar.

La Guardia Civil también ha puesto el foco en algunos casos registrados en el municipio de Pájara, donde la elevada presencia de turistas y la contratación de seguros contra robos o hurtos durante las vacaciones pueden favorecer este tipo de denuncias falsas. En uno de ellos, un visitante aseguró haber sufrido en dos ocasiones la sustracción de una importante suma de dinero dentro de su hotel. No obstante, la investigación determinó que no había signos de forzamiento, que nunca perdió la tarjeta de acceso a la habitación y que los registros de apertura de la caja fuerte no coincidían con la versión ofrecida.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas puede constituir un delito de simulación de delito o de acusación y denuncia falsa. El artículo 456 del Código Penal castiga a quien impute a otra persona hechos delictivos sabiendo que son falsos o actuando con temerario desprecio hacia la verdad. Además de la posible condena, quienes denuncian en falso pueden enfrentarse a responsabilidades civiles y al pago de las costas judiciales.