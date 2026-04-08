Localizan 10 kilos de hachís en el litoral norte de Fuerteventura tras avisar un vecino

La Policía Local de La Oliva, al norte de Fuerteventura, ha localizado un total de 13 paquetes con 10,5 kilogramos de hachís en su interior en el litoral este del municipio, después de recibir el aviso de un vecino que se encontró con el fardo.

La Policía Local ha destacado este miércoles, a través de un comunicado, la importancia del aviso de la ciudadanía en este tipo de actuaciones, animando al resto de vecinos del municipio a ponerse en contacto con cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad en caso de que presencie algún objeto, sujeto o situación sospechosa y que vaya en contra de la seguridad de La Oliva.

La colaboración ciudadana, una herramienta crucial

Por su parte, el alcalde, Isaí Blanco, ha manifestado la importancia que tiene el aviso de los vecinos para poder llevar a cabo actuaciones de esta índole, pues "la colaboración ciudadana se ha convertido, en esta ocasión, en una herramienta crucial para encontrar los paquetes de droga, sin su llamada, no hubiera sido posible".