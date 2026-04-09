Detenido en Lanzarote uno de los líderes de la organización criminal irlandesa Hutch

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la policía irlandesa Garda Síochána, han detenido en el municipio lanzaroteño de Tías a un fugitivo considerado uno de los líderes de la organización criminal irlandesa Hutch.

El arrestado tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por delitos relacionados con organización criminal y fue localizado en menos de 24 horas tras activarse la alerta a través de la red ENFAST.

Figura clave en la organización

Según las investigaciones, el detenido desempeñaba un papel relevante dentro del entramado, al estar considerado responsable de la célula de inteligencia de la organización, además de encargarse de la gestión de los movimientos económicos junto a su padre.

Tras tener conocimiento de su posible presencia en España, los agentes desplegaron un operativo que culminó con su localización y detención en Lanzarote, con la participación de efectivos de la Garda irlandesa desplazados a la isla.

Una red criminal con base familiar

La organización Hutch se caracteriza por una estructura basada en vínculos familiares consolidados durante décadas en Dublín. Está presuntamente implicada en diversas actividades delictivas graves y mantiene una conocida rivalidad con el grupo criminal Kinahan.