Golpe al tráfico de drogas en Canarias: cinco detenidos en festivales multitudinarios

La actuación de la Policía Nacional de España en el sur de Tenerife ha permitido desarticular varios puntos de distribución de drogas durante la celebración de dos festivales de música electrónica en Adeje. El operativo se saldó con cinco personas detenidas —cuatro hombres y una mujer— por presuntos delitos contra la salud pública, además de un importante número de sanciones administrativas.

Los hechos se produjeron durante los días 3 y 4 de abril, en eventos que reunieron a más de 5.000 asistentes y contaron con la participación de artistas internacionales, lo que incrementó la complejidad del dispositivo de seguridad desplegado en la zona.

Dispositivo especial en Adeje para prevenir el consumo y la venta

El operativo policial fue diseñado específicamente para prevenir tanto el consumo como la compraventa de sustancias estupefacientes en entornos de gran afluencia. Para ello, la Policía Nacional trabajó de forma coordinada con la Policía Local de Adeje, contando además con el apoyo de la Unidad de Guías Caninos, clave en la detección de drogas.

La intervención permitió actuar de forma selectiva en puntos estratégicos de acceso y dentro de los recintos, evitando que se generaran situaciones de riesgo para los asistentes.

Como resultado del despliegue, se tramitaron 116 propuestas de sanción administrativa, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, por infracciones relacionadas principalmente con la tenencia y el consumo de drogas en espacios públicos.

Sustancias preparadas para su distribución dentro de los eventos

La investigación policial determinó que los detenidos portaban cantidades significativas de droga ya preparadas para su venta directa. Las sustancias estaban fraccionadas en dosis individuales, lo que refuerza la hipótesis de que iban a ser distribuidas en el interior de los festivales.

Entre las drogas intervenidas se encontraban diferentes tipos de sustancias, reflejando la diversidad del mercado ilegal en este tipo de eventos. Predominaban las drogas sintéticas como el MDMA, habituales en entornos de música electrónica, junto a otras sustancias como la cocaína y el denominado “tusi” o cocaína rosa. También se incautaron psicotrópicos como hachís y marihuana, además de dinero en efectivo procedente presuntamente de la actividad ilícita.