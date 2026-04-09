Ingresa en prisión el joven detenido en Tenerife por matar a un turista en Gran Canaria tras quedar por una aplicación de citas

Ingresa en prisión provisional el joven de 23 años que fue detenido en Tenerife por matar a un turista en el sur de Gran Canaria, tras quedar por una aplicación de citas.

La otra persona detenida por este asunto, que es la novia del principal investigado, tiene 44 años, y quedó en libertad provisional, con la obligación de comparecer ante el juzgado que lleva el caso de forma periódica.

Ambos arrestados pasaron a disposición judicial a mediodía de este jueves ante el Tribunal de Instancia que se encuentra en funciones de Guardia en el partido de San Bartolomé de Tirajana.

Para ello, prestaron declaración por videoconferencia desde el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Los cargos

El joven fue identificado como A.R.H., mientras que la mujer es M.P.T. Ambos son de nacionalidad española y de origen peninsular, según las fuentes consultadas.

Ambas personas fueron detenidas por investigadores de la Policía Nacional en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y están acusadas de los delitos de homicidio y robo con violencia.

A mediados de marzo

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de marzo en un establecimiento hotelero de la zona de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Las personas arrestadas presuntamente crearon aplicaciones de citas para encuentros sexuales, que iban dirigidas, sobre todo, a hombres, turistas y de avanzada edad.

Un turista de 84 años decidió supuestamente contactar con A.R.H. y ambos quedaron en la habitación donde se alojaba en el citado enclave del sur de Gran Canaria.

Forcejeo

En un momento dado, el octogenario detectó que le intentaban robar o alguna conducta sospechosa. Y entre las personas implicadas se produjo un forcejeo. Supuestamente, el hombre de avanzada edad cayó al suelo y falleció.

Y, a continuación, el joven de 23 años y su novia decidieron establecerse en Tenerife, con el objetivo de pasar desapercibidos. Los investigadores de la Policía Nacional tratan de determinar ahora y en la capital tinerfeña intentaron continuar con la captación de personas para citas sexuales a través de aplicaciones.