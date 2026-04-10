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Un muerto y 14 heridos tras precipitarse una guagua en San Sebastián de La Gomera

Los servicios de emergencia atienden a los heridos tras el accidente de guagua ocurrido cerca del Vertedero Insular, movilizados por el Cecoes 112

Una guagua se precipita en San Sebastián de La Gomera

Una guagua se precipita en San Sebastián de La Gomera

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Una guagua se precipita en San Sebastián de La Gomera / ED

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un muerto y 14 personas han resultado heridas, según las primeras estimaciones, después de que una guagua se precipitara en la GM-2 a la altura de San Sebastián de La Gomera.

Los servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar del accidente asistiendo a las personas que viajaban en la guagua. El suceso, que ha tenido lugar cerca del Vertedero Insular, tuvo lugar pasadas las 13.15 de este mediodía.

Gráfico que muestra el accidente de guagua en La Gomera.

Desde un primer momento, el Cecoes 112 procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos.

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En el lugar del accidente ya se encuentra operand varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.

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