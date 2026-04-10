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Alerta en Lanzarote por el incendio en una furgoneta de comidas estacionada junto a un hotel

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias extinguieron el fuego originado en una food truch en la Avenida del Mar en la localidad turística de Costa Teguise

Un bombero del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, ayer, jueves 9 de abril, junto a la caravana de comidas que ardió junto a un hotel en Costa Teguise, en Lanzarote.

Un bombero del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, ayer, jueves 9 de abril, junto a la caravana de comidas que ardió junto a un hotel en Costa Teguise, en Lanzarote. / La Provincia

Bruno Betancor

Un incendio registrado en la tarde de ayer jueves, 9 de abril, en Costa Teguise, en el municipio de Teguise (Lanzarote), movilizó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias tras declararse un fuego en una food truck situada en la plaza exterior del Barceló Lanzarote Active Resort, en la avenida del Mar de la zona turística.

Según la información facilitada por el Consorcio de Seguridad y Emergencias, la alerta fue emitida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, que activó a los recursos necesarios para atender la incidencia.

Intervención inicial del personal del hotel

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio, que accedieron a la zona con la colaboración de agentes de la Policía Local de Teguise. A su llegada, comprobaron que el incendio coincidía con el aviso recibido y que ya se encontraba en fase de control gracias a la intervención inicial del personal del propio establecimiento hotelero.

Un bombero del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, ayer, jueves 9 de abril, junto a la caravana de comidas que ardió junto a un hotel en Costa Teguise, en Lanzarote

Un bombero del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, ayer, jueves 9 de abril, junto a la caravana de comidas que ardió junto a un hotel en Costa Teguise, en Lanzarote / La Provincia

Tras evaluar la situación, los equipos desplazados confirmaron que no era necesaria la incorporación de más unidades. Durante la actuación también se personaron agentes de la Guardia Civil, que colaboraron en las labores de seguridad.

Daños materiales y extinción definitiva

Los bomberos procedieron a asegurar la extinción total del fuego mediante la aplicación de espuma, evitando así cualquier posible reactivación.

El incendio provocó daños significativos en la estructura de la caravana, así como en diversos elementos de cocina, entre ellos una freidora y una plancha. A pesar de la intensidad del fuego, no se registraron heridos.

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Una vez finalizadas las tareas de enfriamiento y comprobación, los efectivos verificaron que no existía riesgo de reignición y dieron por concluido el servicio.

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