Detenido en Agüimes tras una persecución policial que terminó en una colisión múltiple en Arinaga

La Policía Local de Agüimes detuvo en la noche del jueves a un joven conductor tras una persecución que concluyó en una colisión múltiple en la zona industrial de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes.

Los hechos se produjeron minutos antes de las 22:00 horas, cuando una patrulla que realizaba labores habituales de seguridad ciudadana detectó un vehículo cuyo comportamiento levantó sospechas. Tras observar una infracción de tráfico —al rebasar una línea continua—, los agentes procedieron a darle el alto.

Huida a gran velocidad y conducción temeraria

Lejos de detenerse, el conductor emprendió la huida, iniciando una persecución por varias calles del polígono industrial. Durante el recorrido, circuló a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas, como zigzagueos, lo que incrementó notablemente el riesgo para otros usuarios de la vía.

La persecución finalizó en la calle Vinca, donde el conductor perdió el control del vehículo, provocando una colisión múltiple.

Tres vehículos implicados y un herido leve

El accidente afectó a un total de tres vehículos. Uno de ellos, una furgoneta que circulaba correctamente, sufrió el impacto directo. Como consecuencia, uno de sus ocupantes tuvo que ser atendido por personal del Servicio de Urgencias Canario, presentando heridas de carácter leve.

Además, otros dos coches que se encontraban estacionados en la vía resultaron gravemente dañados, siendo declarados siniestro total.

A pesar de la aparatosidad del accidente, no se registraron más daños personales. En ese momento, varias personas que se encontraban en las inmediaciones —tras salir de un gimnasio cercano— evitaron verse implicadas directamente en el siniestro.

Detenido sin permiso de conducir y con antecedentes

El conductor fue detenido en el lugar de los hechos. Se trata de un hombre de 30 años, natural de Senegal y residente en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Según fuentes policiales, el individuo carecía de permiso de conducir y ya había sido arrestado hace aproximadamente tres meses por hechos similares. Además, cuenta con un historial delictivo previo que incluye, al menos, un ingreso en prisión.

Coordinación entre cuerpos de seguridad

En la intervención participaron también efectivos de una segunda patrulla de la Policía Local, encargados de instruir las diligencias correspondientes. Asimismo, colaboraron agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto Principal de Agüimes.