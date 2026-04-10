¿Qué es el rosin de cannabis?: la sustancia detectada en Canarias que preocupa por su riesgo de psicosis

La reciente intervención de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife ha puesto el foco sobre una sustancia poco conocida pero cada vez más presente en el mercado ilegal: el rosin de cannabis. El hallazgo se produjo en el marco de la Operación Hermit, donde se desmanteló una instalación con cultivo intensivo y procesamiento de derivados del cannabis.

Más allá del número de plantas incautadas, lo que ha generado mayor preocupación es la detección de este concentrado de alta potencia, cuya expansión en Canarias comienza a encender las alarmas tanto en el ámbito policial como sanitario.

Qué es el rosin de cannabis y por qué se considera más potente

El rosin de cannabis es un concentrado que se obtiene mediante un proceso físico que combina calor y presión sobre cogollos de marihuana o hachís. A diferencia de otros derivados, no requiere el uso de disolventes químicos, lo que ha contribuido a su falsa percepción como un producto más “limpio” o seguro.

Sin embargo, esta aparente pureza es precisamente uno de sus mayores riesgos. El resultado del proceso es una resina con una concentración extremadamente elevada de cannabinoides, especialmente de Tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis.

Cogollo de marihuana rosa, en una imagen de archivo / La Provincia

Mientras que la marihuana convencional suele contener niveles mucho más bajos, el rosin puede alcanzar concentraciones cercanas al 80% o incluso el 90%, lo que multiplica sus efectos sobre el organismo.

Durante el operativo en Tenerife, los agentes localizaron equipos específicos destinados a la producción de este concentrado, como prensas especializadas capaces de aplicar calor y presión controlados.

Este método, que evita el uso de sustancias como el butano —empleado en otros derivados como el BHO—, ha favorecido su expansión en el mercado ilegal. La ausencia de químicos peligrosos en su elaboración ha contribuido a su popularización, especialmente entre consumidores jóvenes que buscan alternativas aparentemente menos nocivas.

Sin embargo, las autoridades advierten de que esta percepción es engañosa. El incremento de potencia convierte al rosin en una sustancia con efectos mucho más intensos y potencialmente peligrosos.

Efectos inmediatos: intensidad y rápida alteración cognitiva

El consumo de rosin suele realizarse mediante vaporización o técnicas como el dabbing, que permiten inhalar el vapor de forma casi instantánea. Esto provoca una reacción rápida en el organismo, con efectos que pueden resultar especialmente intensos.

Entre los efectos más habituales se encuentran una sensación de euforia intensa, acompañada de una alteración significativa de la percepción sensorial. Los estímulos visuales y auditivos pueden intensificarse, generando desorientación en algunos usuarios.

Además, se producen alteraciones cognitivas relevantes, con dificultades en la concentración, la toma de decisiones y la coordinación motora. Esta combinación de efectos puede resultar especialmente peligrosa en determinados contextos o para consumidores no habituales.

Rosin de Cannabis / Guardia Civil

El principal motivo de preocupación en torno al rosin de cannabis es su impacto en la salud mental. Debido a su alta concentración de THC, esta sustancia puede actuar como detonante de episodios psicóticos, especialmente en personas con predisposición previa.

Los especialistas advierten de que el consumo puede desencadenar síntomas como paranoia, delirios o alucinaciones, llegando en algunos casos a provocar una desconexión total con la realidad. Este fenómeno, conocido como psicosis inducida por cannabis, se está documentando con mayor frecuencia en contextos de consumo de concentrados de alta potencia.

A ello se suman los riesgos cardiovasculares. El incremento brusco de la frecuencia cardíaca y la presión arterial puede derivar en complicaciones graves, especialmente en personas con patologías previas.

Otro factor relevante es la rápida generación de tolerancia. El organismo se adapta con rapidez a la sustancia, lo que lleva a un aumento progresivo de las dosis y eleva el riesgo de dependencia.

Tenerife: de punto de consumo a centro de procesamiento

La operación desarrollada en Santa Cruz de Tenerife ha revelado un aspecto clave: la isla no solo actúa como punto de consumo, sino también como lugar de producción de drogas y transformación de sustancias de alta potencia.

La presencia de derivados como rosin, siropes de cannabis y otros productos indica un nivel de sofisticación creciente en las redes de narcotráfico. Este modelo busca captar a un público que demanda efectos más intensos y rápidos, lo que incrementa los riesgos asociados al consumo.

Además, la elaboración local de estos concentrados facilita su distribución en el mercado insular, consolidando un circuito que preocupa a las autoridades por su impacto en la salud pública.

Un desafío creciente para la salud pública en Canarias

El avance de sustancias como el rosin de cannabis plantea nuevos retos para las instituciones. La combinación de alta potencia, fácil producción y percepción errónea de seguridad convierte a este concentrado en una amenaza emergente.

Desde la Guardia Civil se mantiene la vigilancia sobre este tipo de actividades, especialmente en entornos donde se detecta producción a pequeña y mediana escala. El objetivo es frenar la expansión de estos productos antes de que se consoliden en el mercado.

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Al mismo tiempo, los expertos insisten en la necesidad de reforzar la prevención y la información, especialmente entre los jóvenes, para evitar los riesgos asociados a este tipo de sustancias.