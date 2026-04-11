La "empleada infiel" en Las Palmas de Gran Canaria: una mujer roba 15.000 euros en joyas

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado martes, 7 de abril, en Las Palmas de Gran Canaria a una mujer de 44 años como presunta autora de varios delitos de hurto. Estos robos se habrían cometido mediante un método conocido como “empleada infiel”, el cual implica el abuso de confianza de trabajadores domésticos o de cuidado hacia personas vulnerables.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por un ciudadano que alertaba sobre la desaparición de varias joyas de su hogar, con un valor estimado de 13.000 euros. A partir de este hecho, los agentes iniciaron una serie de gestiones para esclarecer los detalles de los robos.

El modus operandi: la confianza como herramienta

Las primeras investigaciones apuntaron a que los robos ocurrieron cuando la mujer accedió a la vivienda de la víctima para realizar tareas de limpieza. Aprovechando la relación de confianza establecida con la persona mayor, la detenida sustrajo las joyas sin que se percataran. Este tipo de delitos, caracterizados por la manipulación de la confianza, se dirigen principalmente a personas vulnerables, como las que requieren asistencia en su hogar.

La detenida vendía los efectos de valor en establecimientos de compraventa

Durante el proceso investigativo, los agentes localizaron parte de las joyas robadas en un establecimiento de compraventa de metales preciosos, donde se encontraban en pleno proceso de venta. Este hallazgo permitió identificar a la presunta autora de los robos.

Más víctimas identificadas en otros contextos

En el transcurso de la investigación, los agentes también detectaron otro robo similar. Esta vez, ocurrió en un centro residencial para personas mayores, donde la detenida había trabajado previamente. En este caso, el valor de las joyas sustraídas ascendió a aproximadamente 2.000 euros. Además, se descubrió que la mujer había realizado varias otras ventas de objetos robados en diversos comercios de la zona.

La investigación ha permitido detectar varios hechos con el mismo 'modus operandi' y los agentes han logrado recuperar parte de las joyas sustraídas

Aunque aún no se ha logrado identificar a todas las posibles víctimas, las autoridades no descartan que existan más casos relacionados con estos delitos. La rápida circulación de objetos robados en mercados de segunda mano facilita la venta de bienes sustraídos, lo que complica su localización.

La tipología delictiva “empleada infiel”

El robo mediante el método de la “empleada infiel” es un delito cada vez más común, especialmente en situaciones donde las víctimas son personas mayores o dependientes. Este tipo de delitos se caracteriza por el acceso a los domicilios de las víctimas o a sus centros de asistencia, aprovechando la confianza depositada en trabajadores domésticos, cuidadores o personas encargadas de las tareas de limpieza.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y solicita la colaboración ciudadana ante la posible existencia de más víctimas

La Policía Nacional hace un llamado a la colaboración ciudadana y solicita que aquellas personas que puedan haber sido víctimas de hechos similares, especialmente personas mayores o sus familiares, se acerquen a las dependencias policiales para presentar una denuncia.

Continuación de la investigación

Las autoridades siguen trabajando para esclarecer la totalidad de los hechos y localizar a más posibles víctimas. De acuerdo con la Policía Nacional, este tipo de delitos es especialmente perjudicial para las personas vulnerables, por lo que se hace esencial contar con la colaboración de la ciudadanía para prevenir y erradicar este tipo de actividades ilícitas.

Si alguien tiene conocimiento de algún caso relacionado con estos hechos, puede acudir a cualquier comisaría de policía o presentar la denuncia a través de los canales habilitados.