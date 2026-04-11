El fuerte oleaje provoca daños a 14 vehículos en un ferry entre el sur de Tenerife y La Palma

En la noche de ayer viernes, 10 de abril, el trayecto entre el puerto de Los Cristianos (Tenerife) y La Palma experimentó condiciones marinas adversas debido a un episodio de fuerte oleaje. El mar del norte presentó olas que alcanzaron hasta los cuatro metros de altura, lo que provocó que el ferry de Fred. Olsen que realizaba la travesía en ese momento sufriera movimientos significativos.

Como resultado de estas turbulentas condiciones, 14 vehículos fueron afectados durante la travesía, señala la naviera.

Las olas de gran altura causaron movimientos y cabezadas en el barco, lo que resultó en desplazamientos de hasta 30 centímetros de algunos vehículos.

Coches dañados en un ferry de Fred. Olsen por el oleaje entre Los Cristianos y La Palma / La Provincia

Gestión de los daños y atención a los pasajeros

La compañía responsable de la travesía ha confirmado que se encargará de la tramitación de los daños ocasionados a los vehículos afectados. Se espera que el contacto con los pasajeros afectados comience a partir del lunes, según han indicado fuentes de Fred Olsen.

Canarias está en prealerta por fenómenos costeros desde las 13.00 horas de ayer viernes por mar de fondo del norte o noroeste con olas de de 3 a 4 metros de altura, según la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.