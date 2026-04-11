Un hombre de 40 años sufre un ahogamiento grave en una playa de Mogán
El inicidente tuvo lugar en la tarde de ayer en la playa de Puerto Rico y el bañista fue evacuado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Insular de Gran Canaria
Un hombre de 40 años sufrió ayer, viernes 10 de abril, un ahogamiento en la playa de Puerto Rico, en el municipio grancanario de Mogán. El suceso obligó a activar los servicios de emergencia para la evacuación urgente en un helicóptero del SUC del varón al Hospital Insular de Gran Canaria, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
La Sala del Cecoes recibió la alerta a las 17:43 horas, la cua notificó que un bañista había sido rescatado del agua con signos de ahogamiento graves.
Recursos activados
A raíz de la llamada de emergencia, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico. El equipo sanitario del SUC se dirigió al lugar, donde el personal ya estaba asistiendo al afectado.
Dado el estado grave del hombre, el helicóptero medicalizado lo trasladó al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El helicóptero aterrizó en la playa de Puerto Rico, donde la dotación sanitaria se unió al equipo terrestre para estabilizar al afectado antes de ser trasladado a la aeronave.
Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y Protección Civil de Mogán colaboraron para garantizar el correcto aterrizaje del helicóptero en la playa, asegurando que el rescate fuera lo más eficiente posible.
La Policía Local colaboró con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias del suceso.
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