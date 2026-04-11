Los tres heridos trasladados a Tenerife tras el accidente de guagua en La Gomera permanecen estables

Los tres heridos trasladados a Tenerife ayer tras el accidente de guagua ocurrido en La Gomera permanecen ingresados estables, uno de ellos dentro de la gravedad, según ha informado este sábado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Asimismo, Sanidad ha detallado en un comunicado que las tres personas que están en observación en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, presentan evolución favorable y previsiblemente serán dadas de alta hoy.

Un fallecido y 27 heridos

Una guagua turística que transportaba a 28 personas se despeñó este viernes en La Gomera y como resultado del accidente falleció un turista británico de 77 años y el resto de ocupantes, incluido el conductor, resultaron heridos de distinta consideración.

Tres de ellos fueron trasladados a Tenerife en medios aéreos, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias, y el resto evacuados al Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe.

El accidente ocurrió las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando la guagua turística de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.