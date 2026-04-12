Cuatro personas continúan ingresadas tras el accidente de guagua en La Gomera

Dos de las tres personas que permanecían ingresadas en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, tras el accidente de una guagua, han recibido el alta médica, si bien hay cuatro heridos que siguen ingresados en Tenerife.

Entre los tres pacientes que están ingresados en Tenerife se encuentra una persona que fue derivada anoche desde La Gomera al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece ingresada estable dentro de la gravedad, según ha informado este domingo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Asimismo, las tres personas que fueron trasladadas inicialmente a Tenerife continúan ingresadas.

Dos de ellas se encuentran en Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, una en estado estable y otra estable dentro de la gravedad; y la tercera está en el Hospital Universitario de Canarias y evoluciona favorablemente.

Sin pacientes ingresados en La Gomera

En el hospital de La Gomera, por tanto, ya no hay ningún paciente ingresado afectado por el accidente ocurrido el pasado viernes en la isla.

Una guagua turística que transportaba a 28 personas se despeñó en La Gomera y como resultado del accidente falleció un turista británico de 77 años y el resto de ocupantes, incluido el conductor, resultaron heridos de distinta consideración.

Tres de ellos fueron trasladados a Tenerife en medios aéreos, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias, y el resto evacuados al Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe.

El accidente ocurrió las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando la guagua turística de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.