Localizan con vida al hombre desaparecido en Arrecife tras intensa búsqueda
El varón, que llevaba días desaparecido, fue hallado por un familiar en la tarde del sábado cerca de la escombrera de Argana Alta
El hombre que llevaba varias días desaparecido en Arrecife fue localizado con vida en la tarde de ayer cerca de la escombrera de Argana Alta (Arrecife), informa la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan).
Emerlan activó un dispositivo de búsqueda que se centró en la zona de Argana y que más tarde se extendió a localidades de otros municipios como La Santa, El Cuchillo (Tinajo) y Soo (Teguise).
Desde las 14:00 horas, el operativo activado por Emerlan incluyó diversos recursos para aumentar las posibilidades de localización. Se utilizaron drones, unidades K9 (caninas), un equipo de Rescate en Altura, así como una ambulancia sanitarizada para asegurar la atención médica en caso de que la persona fuera localizada.
Hallazgo y atención médica
Alrededor de las 19:20 horas del pasado sábado, un familiar del desaparecido logró encontrarlo entre la escombrera y el barrio de Argana, cerca de la carretera.
Tras una atención inicial y la inmovilización de la víctima, el hombre fue evacuado en una ambulancia al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa para su valoración médica.
En el dispositivo de búsqueda participaron también efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del SUC.
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