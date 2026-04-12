Rescatan a una pardela tras quedar atrapada en una línea de alta tensión en Arucas

Una pardela ha sido la protagonista este domingo de un angustioso rescate tras quedar atrapada en una línea de alta tensión en Arucas. Permaneció enredada con el cableado durante más de siete horas antes de ser puesta en manos de veterinarios para, una vez recuperada, reemprender su vuelo.

Los bomberos del parque de Arucas acudieron al lugar a las diez de la mañana tras recibir el aviso de que había un ave aprisionada en una zona especialmente peligrosa para el animal. En sus labores contaron con los recursos técnicos y materiales proporcionados por Emalsa, la empresa responsable del cableado.

Liberada con vida

Al existir una línea de alta tensión, se requirieron medidas adicionales de seguridad con la entidad. Pero, finalmente, los rescatistas lograron liberar a la pardela con vida sobre las cinco de la tarde.

Por último, los bomberos pusieron al animal en manos del personal de Medio Ambiente responsable de estas especies para atender al ave y curarle las posibles heridas fruto del incidente.