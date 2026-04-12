Rescatan a una niña de 12 años tras caer de cuatro metros en un barranco de Veneguera
Un helicóptero medicalizado evacúa a la menor, que sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter grave por un accidente ocurrido en la zona de Los Azulejos
Los servicios de emergencias han rescatado en la tarde de este domingo a una niña de 12 años que sufrió una caída de cuatro metros mientras paseaba por la zona del barranco de Los Azulejos, en Veneguera (Mogán). La menor sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que tuvo que ser evacuada de urgencia en helicóptero debido a la gravedad de las lesiones.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 ha informado de que recibió una llamada de alerta sobre las cuatro de la tarde, lo que les llevó a activar los recursos necesarios para atender a la herida. Quienes dieron la voz de alarma fueron un grupo de sanitarios que estaban de ruta por la zona e intuyeron, tras valorarla, que presentaba un traumatismo grave.
Con la ayuda de estos senderistas, la menor permaneció tumbada con inmovilización manual hasta la llegada de los recursos. El rescate fue especialmente complicado debido a la localización y el difícil acceso al lugar del incidente, que impidieron su traslado por tierra.
Un grupo de sanitarios dio la voz de alarma
Hasta el lugar se desplazaron bomberos, la Policía Local de Mogán, Protección Civil y Guardia Civil. Un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias trasladó a la joven junto a su madre a una zona menos abrupta, el campo de fútbol, donde se realizó la transferencia con el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La dotación sanitaria de la aeronave prestó asistencia a la menor y, tras inmovilizarla, procedió a su evacuación.
Traslado a un centro hospitalario
Después, la afectada fue movilizada hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias para recibir atención médica. Desde la sala de emergencias, el coordinador sanitario del SUC alertó al pediatra de urgencias sobre la llegada de la menor al centro hospitalario.
La zona donde se produjo el accidente es frecuentada por vecinos de los alrededores y otros visitantes de la isla tras episodios de borrascas, pues las lluvias suelen dejar un llamativo paisaje de cascadas que se convierte en un atractivo para muchos senderistas.
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