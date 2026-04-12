Suecia aborda un carguero ruso que se dirigía a Gran Canaria por verter residuos de carbón al mar

La Guardia Costera sueca ha abordado este domingo un carguero procedente de Rusia que navegaba bajo bandera panameña con destino a Gran Canaria, bajo la sospecha de que estaba lanzando residuos al mar Báltico de manera ilegal.

En un comunicado, la Guardia Costera anunció este domingo que la víspera había descubierto, gracias a imágenes tomadas desde un avión, que el 'Hui Yuan' estaba tirando al agua residuos de carbón, contraviniendo así las leyes medioambientales.

Por orden de la fiscalía sueca, el barco fue abordado el domingo a las 8:00 hora local (6:00 GMT) a la altura de la ciudad de Ystad, en la costa meridional del país escandinavo.

La Fiscalía interrogará a la tripulación

"Estamos actuando para incrementar la seguridad marítima y proteger el medio ambiente. Si hay un barco sospechoso, intervenimos", declaró el vicepresidente del departamento de operaciones de la Guardia Costera, Daniel Stenling.

Se ha abierto una investigación preliminar y la fiscalía ha decidido que se interrogará a la tripulación, explicó el comunicado sin proporcionar más detalles.

La cadena pública sueca SVT relacionó la operación con las acciones que se han emprendido recientemente contra la conocida como flota fantasma rusa, empleada para burlar las sanciones al petróleo ruso a raíz de la guerra de Ucrania.

Aunque en este caso el barco transportaba carbón y no petróleo, la estrategia de las autoridades suecas pasa por minimizar la tolerancia con cualquier tipo de infracción cometida por las embarcaciones vinculadas a Rusia en el mar Báltico.