Alerta por estafas en Canarias: detenido por enviar SMS que suplantaban bancos

La Guardia Civil ha detenido en la localidad alicantina de Dolores a un hombre de 32 años como presunto autor de tres delitos de estafa cometidos mediante la técnica conocida como smishing, que afectaron a víctimas de distintas provincias, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria. El perjuicio económico total supera los 2.000 euros.

La investigación, enmarcada en la operación Nodo_26, se inició el pasado mes de septiembre tras la denuncia de una víctima residente en Oliva de la Frontera (Badajoz). En este caso, la persona afectada facilitó sus datos bancarios tras recibir un mensaje fraudulento que suplantaba la identidad de una entidad bancaria.

Con esa información, el presunto autor creó una tarjeta bancaria virtual que utilizó para retirar 1.200 euros en efectivo en un cajero de Guardamar del Segura. A partir de ahí, los agentes iniciaron una investigación que incluyó el análisis de rastros digitales y la revisión de imágenes de cámaras de seguridad.

Detenido por estafar a una víctima en Gran Canaria con mensajes que suplantaban bancos / LP/DLP

Estas gestiones permitieron identificar al sospechoso y vincularlo con al menos otras dos estafas cometidas con el mismo procedimiento, cuyas víctimas residían en Las Palmas de Gran Canaria y en San Javier (Murcia).

El pasado 23 de marzo, tras un dispositivo de vigilancia, el hombre fue localizado en Dolores y detenido. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial en Orihuela, donde se decretó su libertad con cargos a la espera de juicio.

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La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas relacionadas con estos hechos.Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de no facilitar datos personales o bancarios a través de mensajes no verificados y alertan sobre este tipo de fraudes que suplantan a entidades bancarias para engañar a los usuarios.