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Carreras ilegales en Las Palmas de Gran Canaria: investigan una concentración multitudinaria en Polígono Díaz Casanova

La Policía actúa tras detectar una quedada sin permisos en la madrugada del domingo con riesgos graves para la seguridad vial

Carreras ilegales en Las Palmas de Gran Canaria

Carreras ilegales en Las Palmas de Gran Canaria / Policía Local LPA

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Una concentración de carreras ilegales multitudinarias ha sido investigada en la madrugada del domingo en el polígono Díaz Casanova, en Las Palmas de Gran Canaria, tras detectarse la presencia de numerosos vehículos participando en pruebas no autorizadas. Los hechos tuvieron lugar en una zona industrial donde este tipo de prácticas, además de suponer un grave riesgo para la seguridad, pueden constituir un delito según la normativa vigente.

Las denominadas ‘quedadas’ de vehículos se desarrollaron sin ningún tipo de autorización, congregando a múltiples conductores en un entorno no habilitado para este tipo de actividades. Este tipo de eventos implica maniobras peligrosas, exceso de velocidad y situaciones de riesgo tanto para los participantes como para posibles terceros, especialmente en espacios abiertos o próximos a zonas urbanas.

Actuación policial y posibles consecuencias penales

Las autoridades procedieron a realizar las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados. Desde los cuerpos de seguridad recuerdan que participar en este tipo de carreras ilegales puede acarrear sanciones administrativas e incluso consecuencias penales, en función de la gravedad de los hechos.

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El suceso vuelve a poner el foco en el aumento de este tipo de prácticas en distintos puntos de Canarias, donde se insiste en la necesidad de reforzar la vigilancia y la concienciación para evitar situaciones de riesgo en la vía pública.

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