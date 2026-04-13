Noches sin descanso en Las Palmas de Gran Canaria: así son las carreras ilegales que rompen el sueño a los vecinos

La tranquilidad nocturna se ha convertido en un lujo para muchos residentes de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que debería ser silencio y descanso se transforma, de forma cada vez más frecuente, en el estruendo de motores, frenazos y derrapes que rompen la calma en el entorno del polígono Díaz Casanova.

Detrás de ese ruido hay algo más que molestias puntuales. Se trata de carreras ilegales y concentraciones de vehículos sin autorización que han encendido todas las alarmas, tanto entre los vecinos como en las autoridades. La reciente intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria confirma que el problema no es aislado, sino parte de una dinámica que se repite.

Todo ocurre en cuestión de segundos, pero el impacto dura toda la noche. Los conductores se concentran en la avenida República de Nicaragua, una larga recta de más de 300 metros que se ha transformado, sin permiso, en una especie de circuito improvisado.

Allí aceleran al máximo para, acto seguido, girar hacia la calle Palenque y ejecutar derrapes bruscos que levantan ruido y tensión. El sonido de las ruedas contra el asfalto no solo delata la maniobra, sino que se convierte en el principal enemigo del descanso vecinal.

No es una escena puntual. Es una rutina que se repite en la madrugada, alimentada por la sensación de impunidad y por la atracción que generan estas ‘quedadas’ entre conductores.

Del ruido al miedo: cuando el descanso desaparece

El problema ya no es solo el ruido. Es el miedo. Los vecinos de Díaz Casanova conviven con la sensación de que cualquier noche puede acabar en tragedia.

Las quejas se acumulan desde hace tiempo. Familias que no pueden dormir, trabajadores que ven afectado su descanso y residentes que temen salir o entrar de sus casas cuando los coches circulan a gran velocidad. La preocupación es constante: basta un error, un despiste o una maniobra fallida para que ocurra un accidente grave.

A esto se suma la frustración. Muchos aseguran haber denunciado la situación en repetidas ocasiones, sin que hasta ahora se haya logrado erradicar completamente el problema.

La intervención reciente de la Policía Local responde precisamente a una de estas noches de actividad intensa. Los agentes detectaron una concentración multitudinaria de vehículos participando en maniobras peligrosas sin ningún tipo de autorización.

Durante el operativo, se procedió a la identificación de los implicados y al inicio de las actuaciones correspondientes. Estas prácticas no solo suponen infracciones administrativas, sino que pueden llegar a considerarse delitos contra la seguridad vial si se pone en peligro a terceros.

El mensaje de las autoridades es claro: estas conductas no son un juego. Las consecuencias pueden ir desde sanciones económicas elevadas hasta la retirada del carné o incluso penas más graves en función de la situación.