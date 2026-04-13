La Policía Nacional destapa dos casos de abuso y prostitución de menores en Gran Canaria
La Policía Nacional detuvo a dos individuos en Las Palmas de Gran Canaria por delitos de agresión sexual, prostitución y corrupción de menores, gracias a la colaboración de profesionales sociales y educativos
Agentes de la Policía Nacional han culminado con éxito dos investigaciones independientes relacionadas con delitos de agresión sexual, prostitución y corrupción de menores en Las Palmas de Gran Canaria.
Las actuaciones, desarrolladas por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), se iniciaron gracias a la colaboración de profesionales del ámbito social y educativo, y se han saldado con la detención de dos presuntos autores, ya puestos a disposición judicial.
Dos investigaciones paralelas
La primera intervención tuvo su origen en la comunicación de una asociación especializada en la atención a menores en situación de vulnerabilidad. Según trasladaron los profesionales, una menor habría relatado hechos presuntamente delictivos tras acudir al domicilio de un adulto de su entorno.
La investigación policial apunta a que el detenido se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, recurriendo a la intimidación y la manipulación. Además, los agentes detectaron comunicaciones en las que el sospechoso ofrecía compensaciones económicas a cambio de encuentros sexuales, siendo plenamente consciente de que se trataba de una menor.
El análisis de dispositivos electrónicos resultó clave para el esclarecimiento del caso, que culminó con la detención del presunto autor el pasado 26 de marzo.
La segunda investigación se inició en el ámbito de protección de un centro de menores, después de que el personal detectara una situación sospechosa relacionada con la solicitud de una transferencia económica por parte de un menor.
Las indagaciones permitieron determinar que el joven había sido contactado por un adulto al que conoció durante unas prácticas laborales. Según la investigación, este individuo habría realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero, además de incurrir en comportamientos inapropiados.
El presunto responsable fue detenido el 30 de marzo, mientras que la investigación continúa abierta a la espera del análisis de los dispositivos intervenidos.
Posibles nuevas víctimas
La Policía Nacional no descarta que puedan aparecer nuevas víctimas a medida que avancen las diligencias.
Desde la UFAM recuerdan la importancia de denunciar cualquier indicio de delitos sexuales contra menores, subrayando que la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar su protección y prevenir nuevos casos.
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