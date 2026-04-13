Rescatan a una senderista herida tras una caída en el camino entre Puerto Calero y Playa Quemada

Una persona tuvo que ser rescatada este lunes tras sufrir una caída mientras transitaba por un sendero situado entre Puerto Calero y Playa Quemada, en el municipio de Yaiza, en una intervención en la que participaron efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). El operativo se activó después de que se alertara de que la afectada se encontraba en el suelo y no podía caminar, lo que obligó a organizar una evacuación por una zona de paso a pie hasta su posterior traslado a una ambulancia. El Consorcio es el organismo público insular encargado de la seguridad, salvamento, prevención y extinción de incendios en Lanzarote, mientras que el SUC coordina y moviliza la atención sanitaria urgente en Canarias a través del 112.

El incidente pone de relieve una realidad habitual en una isla como Lanzarote: cualquier percance en una ruta de costa o en un tramo de sendero puede exigir una respuesta rápida, coordinada y precisa. En esta ocasión, el aviso se recibió a las 12:23 horas, cuando se informó de que una persona había sufrido una caída y era incapaz de continuar por sus propios medios. A partir de ese momento se activó un dispositivo de rescate terrestre para llegar hasta el punto exacto donde se encontraba la víctima, en un entorno que obligaba a combinar localización, primera asistencia y traslado seguro. La Policía Local de Yaiza, que forma parte de los recursos municipales de seguridad, desempeñó un papel relevante en esa fase inicial de apoyo sobre el terreno.

De acuerdo con la información disponible, mientras los equipos de emergencia se desplazaban hacia la zona, la Policía Local ya había localizado a la persona afectada. Esa intervención previa resultó clave para agilizar la actuación posterior, ya que permitió que los agentes esperaran la llegada de los demás servicios y los guiaran hasta el lugar exacto del accidente. En situaciones de este tipo, reducir los tiempos de búsqueda en un sendero o camino irregular puede marcar la diferencia a la hora de estabilizar al herido y preparar una evacuación sin añadir nuevos riesgos.

Una vez alcanzado el punto del incidente, los intervinientes realizaron una primera valoración del estado de la afectada. Según los datos facilitados, la persona presentaba dolor en el tobillo derecho, una lesión compatible con un traumatismo que requería inmovilización antes de proceder al movimiento. Ante la sospecha de una posible fractura, los servicios actuantes colocaron una férula para estabilizar la zona y evitar que el traslado empeorara la lesión. Este paso, aunque aparentemente rutinario, es fundamental en rescates de senderismo o de montaña, ya que una movilización incorrecta sobre un terreno irregular puede agravar daños óseos, articulares o ligamentarios.

La intervención no terminó con la inmovilización. Tras esa primera asistencia, la afectada fue colocada en una camilla nido, un recurso habitual en rescates cuando es necesario trasladar a una persona por caminos estrechos, superficies inestables o áreas donde una evacuación convencional resulta complicada. Con esa camilla, y con la colaboración de la Policía Local, se procedió al desplazamiento de la herida hasta el vehículo operativo identificado como Romeo 2. Desde ese punto intermedio se completó la evacuación hacia una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal sanitario asumió la atención de la paciente. El SUC mantiene operativos durante todo el año recursos terrestres y aéreos para dar respuesta a incidentes sanitarios urgentes en cualquier punto del archipiélago.